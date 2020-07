De Zerbi: “Gattuso ha riportato entusiasmo a Napoli. Domani dobbiamo trovare le forze dentro noi stessi”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida del San Paolo contro il Napoli.

“Domani a Napoli dobbiamo fare una partita andando a prenderci le forze dentro noi stessi. Abbiamo diversi infortunati e qualcuno potrebbe essere stanco.

Certo anche le altre squadre sono stanche ma dobbiamo fare le cose bene al 100% e andarci a prendere l’ottavo posto. Ci teniamo per dare un senso alla stagione.

Non abbassiamo di un centimetro la guardia e spero che sia così anche nelle altre due partite.

Capisco che si è stanchi e si gioca a 40° anche di sera, che dieci partite in poco più di un mese sono tante ma capisco anche che mancano dieci giorni e siamo in ballo per l’ottavo posto in uno dei principali campionati del mondo.

Obiang e Toljan, Defrel, Boga, Chiriches per domani sono tutti fuori. La formazione che sto pensando per domani è comunque molto forte anche se le assenze sono un aspetto tangibile e concreto come la forza della squadra che scenderà in campo domani.

Gattuso è bravo a caricare e motivare la squadra facendo un lavoro straordinario con la vittoria in Coppa Italia e pareggiando con il Barcellona. Ha riportato entusiasmo e risultati importanti a Napoli.

Con Gattuso ci conosciamo bene e la stima che ha per me è la stessa che ho per lui.

L’aspetto fisico e tattico conta ma in questo periodo quello che conta di più considerando la stanchezza è crearsi le forze mentali e fisiche dentro di noi. Con l’obiettivo che abbiamo credo che noi siamo più motivati.

Proviamo ad essere gli stessi in casa e in trasferta anche se preferiamo giocare in casa. Forse avremmo potuto fare di più nel girone di andata quando sono mancati Chiriches e Defrel i nostri principali acquisti dello scorso mercato.

Vorrei finire bene questo campionato dando un senso a un anno di lavoro e di crescita. Dobbiamo abituarci a convivere con le vittorie conservando la stessa fame dopo due-tre vittorie di fila.

