De Zerbi in conferenza: “Oggi fatto grande partita, dovevamo vincere”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo il rocambolesco pareggio contro il Napoli.

Questo il suo intervento in conferenza:

“Abbiamo trovato il pari a tempo scaduto su rigore, contro il Napoli è sempre una cosa da non buttare ma se guardiamo la partita, io cerco sempre di essere onesto nel bene o nel male, oggi abbiamo fatto una grande partita e dovevamo vincere. Poi il Napoli ha giocatori forti e ci può stare il pari ma per come abbiamo giocato, per cosa abbiamo prodotto e che non hanno prodotto gli altri perché non abbiamo subito tantissimo, avremmo dovuto vincere.

L’unico rammarico, l’unico pensiero che non mi fa dormire la notte è quello che ci manca qualcosa per esplodere perché per come giochiamo, per la qualità dei giocatori, per quello che dice il campo dovremmo avere tanti punti in più. Poi, se non li abbiamo, è colpa nostra, colpa mia, perché non riesco a far raggiungere quello che potrebbe far raggiungere questa squadra.

I tre gol sono errori di concentrazione, di foga perché in area a volte si può temporeggiare. Avremmo dovuto chiudere Insigne subito sul secondo gol ma questa è una squadra votata all’attacco. Io rispetto gli altri e gli altri devono rispettare me. Poi, tra me e lei, se sbaglio mandano via me e non lei, quindi eventualmente pago in prima persona.

Le 100 panchine sono una soddisfazione enorme, queste cose mi danno orgoglio, sono panchine mie e del mio staff che mi aiuta e mi sopporta. Sono 100 panchine che ho meritato perché ho una squadra che ha fatto sì che venissi confermato. Mi tengo stretto il mio posto, non vuol dire che resterò per sempre qua ma nemmeno che debba andare via domani. Sto bene qui. Vado d’accordo con la proprietà e la società e cerco di difendere questo posto con le unghie e con i denti.“

