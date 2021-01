De Zerbi lancia l’allarme al Sassuolo: “Boga vuole giocare in Europa”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, lancia l’allarme al club riguardo al possibile non approdo nelle competizioni europee.

Un allarme che riguarda, indirettamente, anche Boga, seguito dal Napoli. Di seguito le sue parole nel post partita:

“Abbiamo tanti giocatori di qualità, e se non raggiungi un risultato incredibile come l’Europa poi giocatori come Berardi, Locatelli e Boga ambiscono ad andare a giocare le coppe. Penso questo, ma non deve esserci paura di iniziare con un nuovo ciclo come abbiamo fatto tre anni fa.”

