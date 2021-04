De Zerbi: “Le mie parole sulla Superlega? Confermo parola per parola”

Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita tra il Milan ed il suo Sassuolo, che ha vinto per 2 a 1.

In merito a ciò che è successo in questi ultimi due giorni con la Superlega, De Zerbi è ritornato sulle sue parole di ieri:

“Ho preso una posizione per difendere la mia vita, tutta improntata sul calcio. Costa perché probabilmente mi sono precluso la possibilità di andare in questi club, ma lo rifarei perché sono dalla parte del giusto.

Milan, Inter e Juve sono società importanti, se vanno a toccare anche il mio mondo è giusto che prenda una posizione forte. Confermo quanto ho detto, parola per parola. Da ieri ho toccato con mano quanto sia difficile prendere una posizione. Oggi non dovevamo dimostrare serietà o che sappiamo giocare a calcio.

Ho parlato con i giocatori dicendo loro che bisogna prendere posizione se ne vale la pena. Quando serve bisogna far uscire quello che si pensa senza paura. Non so se hanno capito il polverone che ho creato e c’hanno messo qualcosa in più, ma anche loro non dovevano dimostrare niente.“

