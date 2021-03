De Zerbi: “Napoli squadra che sa giocare al calcio, ma domani vogliamo vincere per dare continuità”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi in conferenza stampa ha presentato la sfida contro il Napoli in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

“Le 100 panchine motivo di orgoglio e gioia. Non guardo mai quello che è stato ma quello che non sono riuscito a fare. Mi danno più responsabilità e voglia di essere adeguato alla società che rappresento, a curare ancora di più i dettagli, ad avere fame e di raggiungere quello che si può.

Il Sassuolo ha fatto tanti gol in questi anni perché ha giocatori di qualità è questo il segreto la qualità della rosa.

Domani incontriamo una squadra che viene da quattro partite consecutive senza subire gol.

Vogliamo fare bene, vogliamo vincere per dare continuità sia alle prestazioni già positive ma anche per restare attaccati al treno davanti a noi. Mancano ancora tanto partite e nelle ultime tredici abbiamo fatto tantissimi punti.

La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché conquistata contro una squadra forte in uno stadio prestigioso. Il sapore diverso è stato dato per le tante defezioni avute la settimana prima.

Domani la partita riparte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti. Una squadra che sa giocare e sarà una partita bella.

Ci siamo allenati forte, in questi dieci giorni abbiamo spinto tanto e credo che stiamo migliorando fisicamente e nei singoli. Mi piacerebbe tornare ad essere ancora più arrembanti in fase offensiva ma per farlo serve lo stato fisico. Per giocare al calcio serve la palla ma anche le gambe per correre, serve intensità.

Chiriches, Boga e Bourabia sono fermi ma gli altri stanno bene e sono tutti utilizzabili. Domani giocherà la formazione che io reputerò la migliore per questa partita”.

