De Zerbi: “Non firmo per il quarto posto in questo campionato anomalo”

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Repubblica oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Rispetto ai tecnici del passato mi faccio in quattro per assecondare le caratteristiche dei calciatori.

Non ho problemi a dichiarare le mie ambizioni. Se l’anno scorso siamo arrivati ottavi quest’anno vogliamo conquistare un posto in Europa.

Ma in questo momento non firmo per il quarto posto. Anche perché mi toglierei il divertimento di una stagione da decifrare.

E’ un campionato anomalo, le coppe ogni settimana incidono moltissimo. Noi dobbiamo approfittarne, giocare una partita a settimana è un indubbio vantaggio.

Senza Europa il ciclo di questo gruppo sarebbe concluso e l’anno prossimo si dovrebbe partire con basi nuove”.

