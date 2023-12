Decreto Crescita: saltata la proroga, stop alle agevolazioni dal 1° gennaio!

Decreto Crescita solo fino al 31 dicembre. la norma permetteva alle società di calcio di ottenere importanti agevolazioni fiscali per l’ingaggio di giocatori dall’estero.

Come riportato dall’ANSA, dopo un’accesa discussione in Consiglio dei Ministri, il Governo ha deciso di non approvare l’estensione di altri 2 mesi del Decreto Crescita. Un contratto già sottoscritto che permette di usufruire di quei benefici fiscali potrà continuare a farlo per un massimo di cinque anni, così come eventuali rinnovi entro il 31 dicembre continueranno a godere dei benefici. Per i contratti successivi a tale data gli sgravi non saranno più applicabili. Un provvedimento che impatta negativamente sulla sessione di calciomercato di gennaio.

