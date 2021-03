Defrel, Sky: “Peccato per il risultato. Giocare così con il Napoli è importate, vogliamo l’Europa”

Gregoire Defrel, giocatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata contro il Napoli.

“Oggi ci siamo divertiti molto, siamo stati belli da vedere. Peccato per il risultato. Dovevamo chiuderla prima sul 3-1. E’ da un po’ di partite che avevamo perso il nostro bel gioco mentre oggi abbiamo fatto tanto, creando diverse occasioni. Dobbiamo continuare così. Vogliamo l’Europa, giocare una partita così contro una squadra come il Napoli è un segnale importante.

Gol nel finale? Non molliamo mai ed abbiamo tanta qualità in avanti, ci sono Boga, Caputo, Djuricic, Berardi, Traorè, tutta gente che trova la via del gol. Devo fare molto di più. Sono stato a lungo fermo per infortuni, devo trovare il gol. Per tutti i calciatori giocare in un top club è molto bello, ma sono contento di essere qui”.

