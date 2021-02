Del Genio: “Esonero di Gattuso? Un altro allenatore non sistemerebbe tutto”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Non è che qui si deve salvare qualcuno. Qui esiste solo una società, la SSC Napoli. Se il presidente De Laurentiis ritiene che i suoi collaboratori sono su un’altra lunghezza d’onda rispetto a lui deve mandarli via. Io la smetterei di arrogarci il diritto di decidere. Deve decidere De Laurentiis dopo aver fatto le sue valutazioni. Ma penso che se andasse via Gattuso non credo che un altro allenatore possa avere la bacchetta magica e sistemare tutto”.

Comments

comments