Del Genio: “Il Napoli è un ottimo organico ma non il migliore “

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle assenze in casa Napoli ma anche di alcune dichiarazioni di Spalletti.



“Gli infortuni si sono concentrati incredibilmente in questo periodo, perdendo in una sola gara 3 partite, oltre ad Anguissa ed Osimhen. Spalletti ha detto una cosa molto importante, finalmente: ovvero che il Napoli non è l’organico migliore ma che altri che si nascondono hanno delle coppie nei ruoli migliori di quelle del Napoli. Qualcuno come me lo dice dall’inizio che è un ottimo organico, ma non il migliore, alcuni fessacchiotti invece dicono che quello del Napoli è l’organico migliore ma in alcuni ruoli non siamo messi benissimo come alternative.”

