Del Genio: “Lozano da punta? Contro il Parma non è l’occasione giusta”

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del possibile impiego di Hirving Lozano come punta centrale contro il Parma.

La squalifica di Milik e le non perfette condizioni di Mertens potrebbero, infatti, spingere Gattuso a schierare il messicano in un ruolo non suo. Una scelta che, secondo Del Genio, può rivelarsi azzardata: “Lozano prima punta non è, può farlo per una sola partita. Le caratteristiche del Parma non sarebbero quelle ideali per far fare la prima punta a Lozano, è una squadra molto raccolta che lascia poco spazio al contropiede, Lozano è atteso ad un test per un ruolo non proprio suo”.

