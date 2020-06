Del Genio: “Nella storia del Napoli, i calciatori meno conosciuti sono quelli che hanno fatto meglio”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei possibili scenari del mercato azzurro ai microfoni dell’emittente radiofonica.

“Da quello che si legge il Napoli si vuole giocare un jolly su Osimhen o Azmoun. Abbiamo preso Llorente come attaccante d’esperienza, ma non è andata bene. Questi calciatori che noi conosciamo poco, nella storia del Napoli, sono quelli che hanno fatto cose migliori. Per la difesa, ci sono 2 possibilità: Pezzella della Fiorentina come giocatore d’esperienza, altrimenti, un giocatore che mi piace tanto è Gabriel, del Lille; può essere un colpo che può riuscire bene. Mi piacerebbe un mercato con questi calciatori che conosciamo poco, ci possono dare grandi sorprese. Il ritmo delle partite in Bundesliga sta crescendo, i giocatori lo stanno ritrovando. Si gioca in condizioni climatiche diverse rispetto a quelle che troveremo in Italia. Bisognerà vedere il clima cosa permetterà”.

