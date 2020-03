Del Genio: “Ora è impossibile dire per la ripresa dei campionati”

Paolo Del Genio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile ripresa dei campionati in Europa; per lui è difficile ipotizzare qualcosa ora.

Di seguito le sue parole:

“Tra un ventina di giorni si potrà fare una proiezione sulla ripresa dei campionati, ma ora è impossibile da dire. Ogni Federazione poi prenderà una decisione sul da farsi, tra cristallizzazione della classifica, playout e playoff e qualcuno potrebbe addirittura riprendere dall’anno prossimo con l’ultima classifica.“

Comments

comments