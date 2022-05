Del Genio: “Spalletti ha la brutta abitudine di attaccare la nostra categoria, perde il controllo“

Il giornalista Paolo Del Genio ha replicato alle parole di Luciano Spalletti contro la stampa.

“Innanzitutto non è vero quello che ha detto Spalletti. Non è vero che la stampa vuole distruggerlo. C’è un 80-90% di giornalisti tifosissimi del Napoli, speriamo che il Napoli vada sempre benissimo. Io ci ho perso soldi e carriera per il Napoli. Non mi sento chiamato in causa, ma l’80-90% della categoria vuole il bene del Napoli. Se poi c’è qualcuno che vuole distruggere Spalletti può tranquillamente fare nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono. Sparare nel mucchio è sbagliato.

Spalletti ha questa brutta abitudine di attaccare frontalmente la nostra categoria, l’ha fatto anche a Roma e a Milano. Non so perché lo faccia, forse perde il controllo. Io farei una domanda a De Laurentiis: dopo queste parole, secondo lui c’è il clima giusto per andare avanti? E’ una domanda da porsi. Io sono per la conferma di Spalletti, ma con tutte queste tensioni c’è il clima giusto per ripartire?”.

Comments

comments