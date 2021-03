Del Genio sul pareggio: “Ci siamo giocati la Champions”

Paolo Del Genio ha commentato a caldo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il pareggio degli azzurri contro il Sassuolo al Mapei.

Questo il suo commento:

“In questo recupero ci siamo giocati la Champions, con questa vittoria eravamo in corsa ma ce la siamo giocata. E’ un anno storto, ma ci sono troppi errori. Bakayoko che ha tenuto quella palla in malo modo, non deve mai provare quel dribbling a centrocampo, buttala avanti che è finita la partita!

Manolas che è entrato in malo modo, non la deve toccare, la deve lasciare andare. Una serie di errori incredibili. La palla era solo da gestire, il Sassuolo non ne aveva più e dopo il 3-2 di Insigne era finita veramente. Sono dei giocatori che guadagnano certe cifre e non sono ammissibili certi errori, ed alcuni calciatori quest’anno ne stanno facendo troppi.“

