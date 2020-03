Del Genio sulla ripresa degli allenamenti: “Il 4 aprile non si farà niente”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Paolo Del Genio, che si è espresso sulla possibilità di riprendere gli allenamenti il 4 aprile.

Di seguito le sue parole:

“Tutti i presidenti non stanno guardando la tv e non sono informati. Il 4 aprile non si potrà fare niente, ma quale ripresa degli allenamenti, è una data troppo vicina.



Evidentemente hanno problemi con le televisioni e non sanno ciò che sta accadendo. Qui bisognava chiudere la zona, come fatto in Cina; invece l’Atalanta è andata a giocare a Lecce o in Champions League. Non s’è capito nulla.“

