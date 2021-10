Della Frera: “Quindici giorni per il nuovo protocollo semplificato anti-Covid per i campionati. Calciatori No-Vax? Tamponi continui”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Walter Della Frera, membro AIC della commissione medica della FIGC.

“Il caso Rabiot? Non mi esprimo su questa vicenda, perché non si può stabilire con certezza se il calciatore sia No-Vax o meno. È un aspetto che riguarda la sua privacy e neanche il suo medico può divulgare questa notizia. In Italia faremo un nuovo protocollo per semplificare il percorso dei calciatori vaccinati e mantenere alta la guardia contro il Covid. La strada sarà quella intrapresa dal Governo per i posti di lavoro. I tempi del nuovo protocollo? Speriamo di farcela in quindici giorni. L’obbligo vaccinale per i calciatori? Non si può obbligare nessuno, ma si può portare avanti un’importante campagna di sensibilizzazione per convincere anche il restante 2% non ancora vaccinato a farlo. Mettere fuori rosa i calciatori No-Vax? Penso che si vada verso la strada di sottoporre a continui tamponi coloro che non vogliono vaccinarsi per permettere loro di restare nel gruppo squadra”.

