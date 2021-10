Demme a KKN: “Ho recuperato bene. Vogliamo bene a Insigne. Sto benissimo a Napoli”

A Radio Kiss Kiss Napoli Diego Demme si è concesso in una lunga intervista dove parla di questa stagione cominciata da poco.

Queste le parole di Diego Demme alla radio ufficiale del club.

“Ieri abbiamo giocato molto bene e siamo contenti di aver vinto. Come sto e come mi sono trovato con Anguissa? Sto bene, ho recuperato bene e si gioca benissimo con uno come Anguissa. Lui dà molta sicurezza a tutti, ha una presenza molto forte. Spalletti è un allenatore molto bravo e ci dà tranquillità e fiducia.

Noi prepariamo molto bene le partite con lui, vedendo anche i dettagli che altri non vedono. Noi vogliamo bene a Insigne, sappiamo cosa abbiamo da lui in campo e non sono tanti come lui. Lui può fare la differenza. Io dico grazie a tutti quelli che dicono che sono bravo, io dò sempre il massimo ogni volta che scendo in campo.

Peccato che quel pallone è uscito di pochissimo ieri sera, ma ci proverò un’altra volta! Roma-Napoli? Siamo carichi, vogliamo andare avanti come stiamo facendo. La Roma ieri ha perso 6 a 1 ma non conta, hanno cambiato anche tanti giocatori. Quella di domenica è un’altra partita e noi vogliamo vincere anche questa.”

Demme sulla squadra, su cosa gli chiede Spalletti e su Osimhen

“Noi stiamo molto bene fisicamente, ogni giorno ci alleniamo bene ed in campo si vede. Osimhen? Non ho mai visto un attaccante così, non mi sono mai allenato con un attaccante così. Ha tutto. Sognare o andare piano? No meglio andare piano, pensiamo sempre alla prossima partita.

Cosa mi chiede Spalletti rispetto a Gattuso? Spalletti non chiede tante cose, mi dà qualcosa in più. Mi dà dei dettagli ed un input diverso rispetto a chi c’era prima. Io il nuovo Pizarro di Spalletti? Sempre bello quando un allenatore dice cose così, sono contento e mi trovo bene con il mister. Voglio dare tutto quello che ho in campo.

Rapporto con la città? Mi trovo benissimo a Napoli ed è bello vivere qua. Tutti i giorni sono contento di aprire la finestra e vedere il sole ed il Vesuvio. Lavorare da primi in classifica? Quando vinci le partite si lavora sempre meglio. Ritorno dei tifosi? Con loro cambia il gioco, si ha una motivazione diversa ed il calcio con loro è bellissimo.”

