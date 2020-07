Demme a KKN: “Sto bene a Napoli per tutto quello che c’è. Contro il Barcellona tutto è possibile”

Diego Demme è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di questo suo periodo in azzurro e di quello che aspetta la squadra da qui in avanti.

A seguire l’intervento di Demme:

“Mi sento bene qui a Napoli, sia in città che con la squadra, a parte il periodo di quarantena faticoso per tutti. Io credo in questo momento che giochiamo un ottimo calcio e stiamo facendo bene. Nella partita di andata abbiamo capito che possiamo essere all’altezza del Barcellona e nel calcio tutto è possibile anche se si tratta di una squadra come il Barcellona.

Io sono stato qui a Napoli a dicembre con un amico e mia moglie ed eravamo qui a visitare la città, non per il calcio. Il primo incontro con Gattuso è andato molto bene e sto molto bene qui a Napoli. Io sono molto contento della sfida con il Milan di domenica sera; conosco bene la squadra ed ultimamente gioca bene, ma credo che il Napoli sta facendo meglio e si possono portare i 3 punti a casa.

Rangnick può portare tante belle cose al Milan, soprattutto tante novità dato che lui è un perfezionista. Non parlo solo di calcio giocato ma anche per tutto il contorno; lui è convinto se si riesce a perfezionare ogni parte della giornata, i giocatori possono rendere al meglio. Al Lipsia ha fatto grandi risultati e può fare lo stesso con il Milan.

In questo momento siamo felici di quello che abbiamo fatto in Coppa Italia, ora c’è un percorso importante da fare in Champions League e concludere il campionato nel migliore dei modi. Parlare ora di scudetto per la prossima stagione è prematuro, ma ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene.

Mio padre era un grandissimo tifosi di Maradona e ha deciso di chiamarmi Diego. La qualità di vita a Napoli con il mare, con il cibo, non ha paragoni e la ciliegina sulla torta è il fatto che i cittadini, se giochi bene, ti portano sulle stelle. Io ho deciso di far nascere qui mia figlia proprio per questo ed anche per il passaporto.“

