Demme a Sky: “Siamo in tanti a centrocampo. Quando gioco do il massimo”

Il calciatore del Napoli Diego Demme ai microfoni di Sky ha commentato la gara di Europa League giocata in casa dei croati del Rijeka.

“Sono molto contento per il gol. Era difficile oggi, sono contento che abbiamo vinto. Nella prima mezzora eravamo messi male, poi però abbiamo fatto meglio e nella ripresa abbiamo giocato bene. Vogliamo vincere anche la prossima in casa e puntiamo a superare il turno. Concorrenza? Siamo tanti calciatori a centrocampo, ma sono contento quando gioco. Do sempre il massimo”.

