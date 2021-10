Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia.

“Lorenzo deve rimanere al Napoli per sempre. E’ un leader per noi. Siamo una grande squadra, prepariamo le partite bene e il mister da fiducia a tutti. Anguissa è fortissimo, un bene averlo. Spalletti mi spinge a giocare in avanti, dietro le punte.”

