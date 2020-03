Demme: “Commovente l’esordio al San Paolo, napoletani davvero pazzi per il calcio”

IL calciatore del Napoli Diego Demme ha rilasciato un’intervista ai tedeschi di Bild. Questo è quanto tradotto dalla nostra redazione.

“E’ stato un momento commovente quando sono entrato allo Stadio San Paolo per la prima volta. L’atmosfera della partita in Champions League contro il Barcellona è stata eccezionale. Ho la pelle d’oca. È sempre stato un sogno per me.

La maglia del mio esordio con il Napoli l’ho tenuta.

Quando ho firmato il mio contratto con il Napoli, mio padre ha pianto, è stato un momento molto emozionante per noi. Si è un po’ calmato ora, ma è presente in quasi tutte le partite.

Molte persone mi dicono che ho un nome importante, ma ovviamente non posso e non voglio confrontarmi con Maradona. Fin da piccoli ai bambini viene insegnato che Maradona è una leggenda. Appartiene Napoli per sempre.

Quando giravo per Lipsia a volte dovevo fare un selfie, invece a Napoli mi riconoscono subito e fin dalla mia prima settimana non potevo quasi andare al supermercato. Anche gli impiegati dietro i banconi uscivano per fare delle foto con me. Le persone qui sono davvero pazze per il calcio.

Non parlavo molto bene l’italiano, da bambino mi sono sempre rifiutato di parlare italiano. Non potevo farlo correttamente ed ero troppo timido per parlare con altre persone. Ma ora il mio italiano sta migliorando, ho persino avuto la mia prima intervista televisiva.

A Napoli devo mangiare pasta di grano o una pizza. Ma a causa del clima, molte cose hanno un sapore migliore: pomodori, carciofi e molto altro. Mi sento davvero a mio agio qui. Il tempo è fantastico. Ma mi manca un po’ Lipsia. Resto in contatto con molte persone, in particolare con i fisioterapisti, ma per me è stato il passo giusto per conoscere qualcosa di nuovo.

Gattuso mi ha lanciato subito e il centrocampo ha funzionato bene. Naturalmente è un onore che abbia creduto in me immediatamente. Gattuso e Pirlo sono sempre stati i miei modelli di riferimento. Che Gattuso mi volesse è ovviamente incredibilmente bello.

La cosa buona è che la sua idea di gioco è avere molto possesso palla e far correre l’avversario.

È davvero fantastico giocare contro giocatori come Cristiano Ronaldo. Mi piace davvero misurarmi a questo livello. Possiamo essere competitivi anche in Champions League.

Giocare contro Messi e Co è stata un bella esperienza. Ma soprattutto abbiamo fatto una partita fantastica. Il Barça ha avuto solo un’occasione gol e sfortunatamente l’ha sfruttata ma nella gara di ritorno tutto è possibile.

Quando sono arrivato, ho notato in tutta la città che i tifosi erano depressi per la prima metà della stagione non brillante. Ora stiamo lentamente migliorando. Vogliamo qualificarci per le coppe europee puntare più in alto la prossima stagione.

Sono davvero grato al Lipsia. Non era normale lasciarmi andare. Dopotutto, avevo giocato tutte le partite ed ero capitano. Dal punto di vista umano non c’è quasi nulla di simile nel calcio di quanto fatto dal Lipsia”.

