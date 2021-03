Notizia delle ultime ore è quella degli infortuni di Ospina (in Nazionale) e Demme. Entrambi sono in dubbio per i prossimi match.

Se però il forfait contro il Crotone pare ormai certo per entrambi trapela un certo ottimismo per la sfida di mercoledì prossimo contro la Juventus per quanto riguarda il centrocampista tedesco Demme che potrebbe recuperare per la sfida dello Stadium.

