Demme: “Felici per la Coppa Italia ma ora c’è un percorso davanti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego Demme ha parlato anche del percorso che attende il Napoli dopo la Coppa Italia.

Un percorso importante, tra campionato e Champion’s League. Di seguito le sue parole:

“In questo momento siamo felici di quello che abbiamo fatto in Coppa Italia, ora c’è un percorso importante da fare in Champions League e concludere il campionato nel migliore dei modi. Parlare ora di scudetto per la prossima stagione è prematuro, ma ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene.“

