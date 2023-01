Demme, l’agente: “Il Napoli non vuole cedere Demme! Contatti con altri club? Nulla di concreto. Vi spiego il rapporto con Spalletti…”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo arrivano le parole di Marco Busiello, agente di Diego Demme.

“Sta vivendo come tutti, molto bene. È molto felice, contento perché le cose vanno bene a livello di gruppo. Non può essere altrimenti.

Rapporto con Spalletti? Diego è un ragazzo molto semplice sotto certi aspetti, non è una persona che crea problemi. Il rapporto è molto tranquillo, non ci sono mai stati scossoni di nessun tipo, mai nessun diverbio. Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo. Noi restiamo molto tranquilli.

Contatti con altri club? Niente di concreto. Come in tutti i mercati ci sono tante voci che girano, tante situazioni. Di realtà, di concreto c’è veramente poco. Demme è un ragazzo speciale, tra qualche giorno nascerà la figlia e gli faccio un augurio speciale per il lieto evento.

Scudetto? Quelli della mia età ricordano l’ultimo scudetto del Napoli e sappiamo che tipo di gioia e festa possa portare in città e mi auguro che possa arrivare il lieto fine”.

