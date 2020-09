Jason Denayer, 25 anni e capitano del Lione, è il nome scelto dal Napoli per sostituire Koulibaly. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

“Intanto, c’è la conferma dell’interessamento del Napoli per Jason Denayer, difensore centrale del Lione, classe 1995. Il giocatore ha dato l’ok al trasferimento, mentre Aulas, il presidente del club francese ha chiesto 12 milioni di euro. La questione resta in sospeso, per il momento, perché c’è sempre la cessione di Koulibaly in progress”.

