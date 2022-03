Denis: “Chi ha giocato a Napoli non può dimenticarlo, ma con l’Atalanta sarà dura”

L’ex attaccante di Napoli e Atalanta German Denis ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Atalanta-Napoli sarà una gara aperta, bella. Il Napoli insegue il sogno scudetto, ma all’Atalanta i punti servono per confermarsi in Europa.

Assenze Zapata e Osimhen? Ci perde di più il Napoli. Osimhen è fondamentale per Spalletti, mentre Zapata è certamente importante per Gasperini, ma in alcune partite avere un attaccante diverso e dotato come Muriel può non essere uno svantaggio.

Mertens è un attaccante forte, ma che non ti dà le stesse soluzioni di Osimhen, soprattutto contro un avversario

come l’Atalanta. Credo che la Dea presserà come al solito a tutto campo, per poi partire in avanti con transizioni veloci di 6-7 uomini. Il Napoli fa più possesso, ma è una squadra che poggia molto sul talento individuale.

Napoli? Se hai avuto la possibilità di vivere in quella città e difendere quei colori, non puoi dimenticarlo. Il tifo napoletano, come quello bergamasco, è caldo.

Pronostico per domenica? Se sifosse giocato al Maradona, avrei detto gli azzurri. Ma a Bergamo sarà dura per il Napoli”.

Comments

comments