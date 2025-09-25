Designata la sestina arbitrale per Milan-Napoli

Arbitri

Milan-Napoli in programma domenica alle 20.45,

Queste le designazioni arbitrali 

Arbitro CHIFFI

Assistenti MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

