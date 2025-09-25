Designata la sestina arbitrale per Milan-Napoli

Milan-Napoli in programma domenica alle 20.45,
Queste le designazioni arbitrali
Arbitro CHIFFI
Assistenti MELI – ALASSIO
IV: MARINELLI
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
Verso Milan-Napoli. Leao oggi in gruppo.
Daniele Chiffi sarà l’arbitro di Milan-Napoli
Milinkovic Savic:”Allenarsi con Meret è bello una sana competizione che ci fa bene”.
Buongiorno: lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra
Mario Giuffredi:”Settimana complicata ma Di Lorenzo ha tutti gli strumenti per rialzarsi”
Aurelio De Laurentiis: “La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui”
Stamane l’anteprima per la stampa del film “AG4IN” che narra la stagione del 4° scudetto azzurro
Canale 8 Bucciantini;” La vita è adesso ed il Napoli adesso ha fatto il massimo”
Coppa Italia: per gli ottavi il Napoli sfiderà il Cagliari
Napoli-Eintracht: divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Francoforte