Arbitri

Designata la sestina arbitrale per Napoli-Como.

Pubblicato il

Questa la sestina arbitrale che dirigerà Napoli-Como

NAPOLI – COMO    Sabato 01/11 h. 18.00

Arbitro ZUFFERLI

Assistenti  

MOKHTAR – FONTEMURATO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI BELLO

AVAR:       ABISSO

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top