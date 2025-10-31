Designata la sestina arbitrale per Napoli-Como.

Questa la sestina arbitrale che dirigerà Napoli-Como
NAPOLI – COMO Sabato 01/11 h. 18.00
Arbitro ZUFFERLI
Assistenti
MOKHTAR – FONTEMURATO
IV: CREZZINI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
