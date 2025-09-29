Designata la sestina arbitrale per Napoli-Sporting

La UEFA ha comunicato i nomi della sestina arbitrale per Napoli-Sporting.

Il match della seconda giornata di League Phase di Champions League, Napoli-Sporting Clube de Portugal, mercoledì 1 ottobre alle 21:00,

sarà diretto dal signor Danny Makkelie.

Gli assistenti saranno: Hessel Steegstra e Jan De Vries. Il IV sarà Allard Lindhout, mentre al VAR ci sarà Tomas Kwiatkowski, coadiuvato da Michael Salisbury.

Due i precedenti con questo direttore di gara

un pareggio casalingo con U. Berlino e una sconfitta con il Barcellona

Comments

comments