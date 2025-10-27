Arbitri

Designati arbitro e collaboratori per Lecce-Napoli

Pubblicato il

Questa la sestina designata per

Lecce-Napoli martedì 28-10 alle 18.30 primo turno dell’infrasettimanale nona giornata 

Arbitro COLLU

Assistenti ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

