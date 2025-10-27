Designati arbitro e collaboratori per Lecce-Napoli

Questa la sestina designata per
Lecce-Napoli martedì 28-10 alle 18.30 primo turno dell’infrasettimanale nona giornata
Arbitro COLLU
Assistenti ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
Questa la sestina designata per
Lecce-Napoli martedì 28-10 alle 18.30 primo turno dell’infrasettimanale nona giornata
Arbitro COLLU
Assistenti ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
Il comunicato del Napoli sulle condizioni di De Bruyne
Vittoria della Lazio con la Juve che manca la vittoria da 8 gare
De Laurentiis on fire
Conte liquida con nove parole la vicenda Lautaro.
La Fiorentina la riprende all’ultimo istante
Napoli: Il punto sugli infortunati
Serie A: Sassuolo-Roma 0-1. Giallorossi in testa con il Napoli. Pari tra Verona e Cagliari
Jannik Sinner batte Zverev e vince l’Atp 500 di Vienna
Serie A: il Toro vince in rimonta
Le pagelle di Napoli-Inter: Epici