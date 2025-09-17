Arbitri

Designati arbitro e collaboratori per Napoli-Pisa

NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45

 

 

Arbitro CREZZINI

Assistenti

COSTANZO – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI AVAR: GIUA

 

 

 

