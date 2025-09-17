Designati arbitro e collaboratori per Napoli-Pisa

NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
Arbitro CREZZINI
Assistenti
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI AVAR: GIUA
NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
Arbitro CREZZINI
Assistenti
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI AVAR: GIUA
Guardiola:”Non vedo l’ora di ritrovare De Bruyne. Conte un top coach”.
Questione stadio nuovo: domani si riunisce la Conferenza dei servizi della “Zes unica per il sud”
Il Napoli pronto alla partenza per Manchester: ci sarà anche il presidente De Laurentiis
Champions League: la Juventus pareggia in rimonta con il Borussia Dortmund
Sam Beukema a CRC: “Sto bene, pronto per Manchester!”
Vincenzo Raiola:”Il Napoli tra le top europee. Donnarumma contento di giocare a Manchester al Maradona sarebbe stato più difficile emotivamente”.
Canale 8 Marcolin anticipa il tema tattico più delicato di City-Napoli.
Repubblica lancia l’allarme: Beukema ha l’influenza.
Il tedesco Felix Zwayer arbitrerà Manchester City-Napoli
Mai soli! Saranno i 2.700 a seguire il Napoli a Manchester