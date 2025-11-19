Arbitri

Designati arbitro e VAR per Napoli-Atalanta

Pubblicato il

Napoli-Atalanta in programma sabato 22 alle 20.45 sarà diretta da Di Bello 

Assistenti: Dei Giudici e Bahri

Quarto uomo: Rapuano

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top