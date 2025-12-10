Arbitri

Designati arbitro e VAR per Udinese-Napoli

Le designazioni per Udinese-Napoli

Arbitro SOZZA

Assistenti LO CICERO – YOSHIKAWA

IV:     BONACINA

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MANGANIELLO

