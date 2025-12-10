Designati arbitro e VAR per Udinese-Napoli

Le designazioni per Udinese-Napoli
Arbitro SOZZA
Assistenti LO CICERO – YOSHIKAWA
IV: BONACINA
VAR: GHERSINI
AVAR: MANGANIELLO
Benfica-Napoli: Problemi per i tifosi del Napoli.
Vidigal:”Attenti alle provocazioni del Benfica, il Napoli non deve cadere nella trappola.
Conte svela le condizioni di McTominay
Napoli: parte la vendita per la prossima partita casalinga che ci sarà nel 2026
Conte:”Mourinho? Contento di incontrarlo.”
Neres:”É difficile giocare qui, ho avvisato i miei compagni. Nel nuovo sistema mi sono più libero”.
Mourinho:” Assenze del Napoli? Non mi fate ridere! Conte bravo a farsi fare rose forti”.
Canale 8 Bucciantini:”Il Napoli ha una condizione fisica straripante”.
Oriali:”Conte e Mourinho sono due fuoriclasse i giocatori si buttano nel fuoco per loro”.
Torino-Milan: il Toro illude i tifosi portandosi sul 2-0 poi crolla…