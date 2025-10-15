Arbitri

Designati arbitro var e assistenti per Torino-Napoli

Pubblicato il

Questa la sestina per

TORINO – NAPOLI

Sabato 18/10 h. 18.00

 

Arbitro MARCENARO

Assistenti. SCATRAGLI – CECCON

IV: TREMOLADA

VAR: DOVERI

AVAR: MAGGIONI

