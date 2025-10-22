Arbitri

Designati arbitro Var e collaboratori per Napoli-Inter

Questa la sestina completa designata per arbitrare Napoli-Inter 

 

NAPOLI – INTER
Sabato 25/10 h. 18.00

Arbitro MARIANI

Assistenti BINDONI – BACCINI

IV:     AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     PEZZUTO

