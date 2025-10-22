Designati arbitro Var e collaboratori per Napoli-Inter

Questa la sestina completa designata per arbitrare Napoli-Inter
NAPOLI – INTER
Sabato 25/10 h. 18.00
Arbitro MARIANI
Assistenti BINDONI – BACCINI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PEZZUTO
