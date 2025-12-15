Super coppa italiana

Designato l’arbitro per Napoli-Milan

Pubblicato il

Prima semifinale di Supercoppa italiana in programma giovedì alle 20.00 ora italiana tra Napoli e Milan

Queste le designazioni arbitrali

 

Arbitro ZUFFERLI

Assistenti IMPERIALE – ROSSI M.

IV:  PEZZUTO

VAR: AURELIANO

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top