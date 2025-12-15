Designato l’arbitro per Napoli-Milan

Prima semifinale di Supercoppa italiana in programma giovedì alle 20.00 ora italiana tra Napoli e Milan
Queste le designazioni arbitrali
Arbitro ZUFFERLI
Assistenti IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
Le pagelle di Udinese-Napoli: Napoli in modalità risparmio energetico ma si scarica lo stesso.
L’Inter vince a Genova. Napoli terzo.
Conte in conferenza: “L’annata è difficile e non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo difendere lo scudetto vinto l’anno scorso”
Antonio Conte dopo la sconfitta a Udine: “In trasferta dobbiamo essere più bravi a gestire la situazione”
Di Lorenzo: “Dispiace per la sconfitta, ci abbiamo provato fino alla fine”
Erano più di 15 anni che al Napoli non accadeva di subirne tante
Manna a Dazn: “Lucca deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli”
Live – Serie A: Udinese-Napoli, perdono gli azzurri dopo una partita incolore (1-0, 74′ Ekkelenkamp)
Serie A: il Sassuolo ferma il Milan a San Siro 2-2
Udinese-Napoli: ufficiali le formazioni