Dgebuadze: “Kvicha presto tornerà a mostrare quello che sa fare, vuole regalare felicità ai napoletani con le vittorie”

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto a Radio Marte.

«Come sta Kvaratskhelia? In crescita, sta ritrovando la condizione, non è il caso di fare drammi, è stato fermo ed ha avuto un fastidioso infortunio, ma già con la Sampdoria si è visto un miglioramento. Kvara avverte la fiducia totale di Spalletti, credo che gli manchi un gol o un assist per recuperare al top l’aspetto mentale. Sa che la gente sta aspettando che lui torni quello di prima, è solo questione di tempo, la condizione sta migliorando in modo graduale e mi aspetto che già contro la Juventus sia decisivo, è la partita ideale per dimostrare il suo valore. Anche qui in Georgia sappiamo che Napoli-Juventus non è solo una partita di calcio per i tifosi, è qualcosa di più, è anche la sfida tra Sud e Nord. Kvicha presto tornerà a mostrare quello che sa fare, vuole regalare felicità ai napoletani con le vittorie. La Georgia segue sempre di più il Napoli grazie a Kvicha ed anche io dal punto di vista calcistico sono già diventato napoletano».

