Di Ascenzo, Codacons: “Dazn? Presentati esposti alle autorità garanti delle comunicazioni e della concorrenza”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianluca Di Ascenzo, Codacons, che ha parlato del caso DAZN.

Di seguito il suo intervento:

“Dazn? Speriamo ancora in una smentita, Ma si configura una pratica commerciale scorretta, un esercizio illegittimo di quello che lo ius variandi, si va raddoppiare il prezzo dell’abbonamento. Il cliente che ha sottoscritto l’abbonamento con Dazn lo ha fatto anche per poter vedere un evento su due dispositivi e stiamo segnalando tutto questo al garante delle comunicazioni e dal garante della concorrenza e del mercato per valutare i profili di illegittimità.

Speriamo che tutte le polemiche che la società sta montando, speriamo che la stessa si ricreda. È così che si alimenta la pirateria, non la si combatte. Io devo avere il diritto di sapere quanto pagare per il numero di dispositivi che posso usare. Speriamo che la AGCOM si muova: il 7 ottobre aveva annunciato un provvedimento A tutela degli utenti su Dazn, ma al momento non mi risulta che si sia mossa.

Speriamo che le autorità, visto il valore sociale del calcio e cosa rappresenta per molti consumatori, si muovano il prima possibile. Altrimenti, siamo disposti ad arrivare fino all’autorità giudiziaria.”

