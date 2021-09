Di Ascenzo: “Pronta la class action contro DAZN. Se non ci sono rimborsi, valutiamo anche ulteriori azioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianluca Di Ascenzo, avvocato del Codacons.

“L’ennesimo caso DAZN? Purtroppo i disservizi erano ampiamente preannunciati, non si può andare avanti così, il campionato ormai è iniziato da oltre un mese e non ci sono progressi in tal senso. Il Codacons sta valutando se avviare una class action, bisogna capire se DAZN effettivamente riconoscerà un indennizzo a tutti gli abbonati, non solo a coloro che hanno contattato il servizio clienti per lamentarsi dei problemi occorsi ieri. La realtà è che DAZN ha fatto il passo più lungo della gamba, ha problemi strutturali e non ci si può nascondere ogni volta dietro a scuse vacue”

