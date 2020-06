Di Biagio in conferenza: “Speranza e convinzione è di vedere più coraggio”

Poco fa si è tenuta la conferenza stampa dell’allenatore della Spal, Di Biagio, che ha parlato della sfida al Napoli di domani sera.

Di seguito le parole di Di Biagio:

“Mi aspetto una squadra in crescita soprattutto fisicamente e come fluidità di gioco. La speranza e la convinzione è di vedere più coraggio, una squadra più offensiva per creare di più e mi riferisco all’atteggiamento, ma questo non esclude nessuna soluzione.

I cambi in più sono obbligatori, è l’unica volta dove giochiamo dopo 5 giorni e ho tanti acciaccati. Questa è una corsa a ostacoli e gestire le energie è fondamentale e di conseguenza vedremo diversi cambi, nel quotidiano mi rendo conto che alcuni non hanno recuperato e non sono pronti per giocare. La formazione non è scontata la formazione che pensavo due giorni fa.

Ho detto ai ragazzi di essere responsabili, di capire cosa ci stiamo giocando, a volte non ci si rende conto della situazione drammatica. Fisicamente abbiamo faticato come il Cagliari ed altre ma ho letto di 92km. Sono 10 in più perché i dati della Lega in alcuni stadi sono sgrezzati. Attenzione a fare brutte figure. Abbiamo corso male, tirato poco in porta, sbagliato le scelte, ma non potete scrivere 92, sono 10 in più.

Fares e Reca li farei giocare sempre per la loro forza, nella ripresa hanno dato più spinta, ma fino a 3 giorni prima non dovevano neanche essere convocati. Non stanno ancora bene, fino all’ultimo proverò a metterli.

Io ho percezioni ottime, ma se non arrivano i risultati tutto cade, non ci giriamo intorno. Gli allenamenti sono fatti bene, la convinzione c’è, ma tutte in basso stanno soffrendo. Le piccole hanno la loro forza nell’intensità, nel prendere alto gli avversari, ma se lo provi a fare dopo 20 minuti non riesci a tenere il ritmo.

Il calcio è cambiato ora, è uno sport diverso e bisogna avere più convinzione avanti. Ho la convinzione che possiamo giocarcela, ci sono ancora gli scontri diretti. la quota sarà molto più bassa, alcune squadre non riusciranno manco a correre giocando ogni 3 giorni.

Petagna era dispiaciuto per quell’errore, è stata una doppia occasione, ma sta bene, è cosciente che può succedere e che dovremo arrivarci di più, poi se si sbaglia… con un po’ di fortuna potevamo vincere, stanno uscendo partite di questo tipo, ne stiamo vedendo tante ma dobbiamo giocare un po’ meglio. Petagna dobbiamo tenerlo più vicino alla porta.“

