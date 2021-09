Di Canio: “A Leicester voglio un Napoli coraggioso”

L’ex attaccante del Napoli con un passato di calciatore in Premier League Paolo Di Canio ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Leicester? Giocano assieme da un po’ di anni. Avanti c’è Vardy che prova sempre a dare profondità. Qualche volta ci provano a lanciare lungo ma con Rodgers qualcosa è cambiato.

Tielemans e Ndidi fanno schermo ma hanno anche licenza di accorciare sui tre davanti.

Barnes è esploso e Maddison è il loro vero trequartista. Poi ci sono dei giovani di talento.

In difesa Vestergaard è filiforme ma con uno comer Osimhen se la vedrà brutta. Soyuncu ha fatto danni anche con la Turchia. Se il Napoli indovina il ritmo…

Il ritmo con la Juventus con le squadre della Premier non basta. Serve coraggio e controllo della partita più che la vivacità. Con le nglesi se perdi palla a metà campo ti massacrano.

Anguissa? La sua potenza e la sua capacità fisica sono evidenti e in Serie A può divertire e fare la differenza. Adesso quando andranno in pressione su di lui deve stare attento e non tentare la giocata come faceva spesso in Inghilterra. Con lui Fabiàn è cresciuto, è meno macchinoso, l’ho visto muoversi con eleganza. E’ un centrocampo a due molto interessante.

Spalletti è intelligente, mi piace come parla ha il profilo basso. Non fa sviolinate, fiuta la città. E’ sereno, mi colpisce, mi piace.

Scudetto? Il Napoli c’è. Mi ha colpito come ha vinto la partita sporca con il Genoa. Poi ci sono il Milan, l’entusiasmo della Roma.

In Europa League lì davanti possono alternarsi. Chi li ha così forti? In Inghilterra voglio un Napoli coraggioso.

Diritti TV? In Inghilterra i club si dividono 5 miliardi di euro, tutti gli altri top campionati europei non arrivano a 4 miliardi”.

