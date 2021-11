Di Fusco: “Col Verona partita maschia, è presto ma ad oggi ci sono Napoli e Milan per lo Scudetto”

L’ex calciatore del Napoli, Raffaele Di Fusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Napoli-Verona è stata una partita maschia, molto dura, caratteriale. Mentre loro con la squadra al completo hanno dato il massimo che potevano dare, noi negli undici non ci siamo riusciti. Penso ad esempio a Zielinski o ad altri che non si sono espressi al 100%.

I cambi questa volta non ci hanno dato una mano. Il calcio ora è diverso perché non c’è stato un calo fisico che magari ci si aspettava e questo grazie alle cinque sostituzioni.

Verona? Mi ricorda molto la prima Atalanta o anche il Genoa di Gasperini.

Il campionato dice che ad oggi Napoli e Milan possono ambire allo Scudetto ma credo sia ancora presto. Se l’Inter avesse vinto col Milan come si ragionava sull’Inter? In questo momento il gioco di Napoli e Milan è più fluido mentre l’Inter non si capisce ancora dove vuole andare. In generale credo che adesso si ancora troppo presto.”

