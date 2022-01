Di Fusco: “Ieri partita strana, Meret ha perso parecchio tempo per la sua crescita”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Raffaele Di Fusco.

“Ospina ha responsabilità sul gol di Vlahovic?

Non ne vedo. Parliamo comunque di una partita strana. Meret sostengo che abbia perso parecchio tempo per la sua crescita. Prima gioca e prima può tirare fuori le sue qualità ma gli serve continuità. Crescita rallentata in questi tre anni. Ospina è un ottimo portiere, in quel reparto il Napoli è a posto, poi non so se il Napoli prenderà altre strade o meno.

Meret poteva esplodere o andare a dimostrare se quelle doti avevano delle percentuali di crescita. Tutt’ora noi possiamo avere i dubbi che avevamo 3 anni fa. Se guardiamo il Meret arrivato a Napoli e quello di oggi è migliorato molto con i piedi ma poi ha giocato relativamente poco.

Quando si parla di qualità ed esperienza si parla anche di tutto il resto. La crescita sta anche nel comandare la difesa, avere più personalità. Questo si ottiene solo giocando. Adesso ha anche voglia di dimostrare che può essere il titolare del Napoli e magari rinnova proprio per questo

Vero anche che lui si è infortunato spesso, quindi potrebbe avere una sorta di rivalsa. A me piace Meret, se lui viene fuori con l’orgoglio avremo un portiere di carattere forte”.

