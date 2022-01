Di Fusco: “Il Napoli è una squadra che sa reagire”

L’ex calciatore del Napoli, Raffaele Di Fusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Se il Napoli fosse riuscito a mantenere il trend tenuto all’inizio nelle partite con Sassuolo, Empoli e Spezia adesso sarebbe lì insieme all’Inter.

Il Napoli è una squadra che reagisce. Quando ci deve essere una reazione da parte della squadra, il Napoli reagisce sempre e lo ha fatto anche contro la Juventus.

Abbiamo già parlato dell’importanza di avere Spalletti in panchina e non in tribuna. Si sentiva da come guidava i giocatori o da come chiamava le giocate.

Ghoulam è una lieta sorpresa perché ha riposto bene e ha fatto tante cose che nella sua situazione non sono facili. Poi ci sono le conferme come Lobotka, come Petagna o come Demme.”

