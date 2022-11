Di Fusco: “Napoli? È tosta avere che a fare con questa sosta, adesso“

A Radio Punto Nuovo è intervenuto ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco.

“Non ho visto ieri la gara dell’Italia, mi è bastato vedere un tempo di Qatar-Ecuador. Mi ha fatto una tale rabbia vedere la gara inaugurale del Mondiale, che mi ha innervosito a tal punto che non voler vedere la gara degli azzurri. Commentare la gara del Qatar sarebbe impossibile, il loro portiere qui non sarebbe titolare nel calcio professionistico. Gravina e la FIGC devono far qualcosa, è assurdo vedere l’Italia fuori da un Mondiale dal genere.

Bisogna darsi una svegliata, Mancini cosa deve fare più? Donnarumma a rischio titolarità in Nazionale? Un errore non pregiudica tutto, può capitare. Conosciamo tutti le sue doti, così come conosciamo quelle di Meret e di Vicario. Magari in vista del prossimo Europeo, allora sì: Donnarumma dovrà fare attenzione, perché tra due anni Meret può arrivare a livelli altissimi.

Il Napoli e la Serie A? È tosta avere che a fare con questa sosta, adesso“.

Comments

comments