Di Fusco: “Va dato grande merito allo staff di Spalletti”

L’ex calciatore del Napoli, Raffaele Di Fusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8.

“Se il Napoli continua con questi ritmi, con queste prestazioni il Napoli potrebbe arrivare agli scontri diretti con qualche passettino in avanti. Il giocatore non pensa se ha incontrato o meno le big ma pensa se sta davanti o meno. Il Napoli se continua così potrebbe arrivare al periodo della Coppa d’Africa più carico di adesso e con i giocatori che ora non sono in condizione sicuramente più in forma.

Indubbiamente il lavoro più importante di Spalletti è stato quello mentale ma va dato un grande merito ai preparatori atletici se questa squadra corre tanto. E’ importantissimo anche l’allenatore in seconda perché lo staff fa un lavoro enorme perché a volte se i calciatori devono parlare con qualcuno lo fanno anche con i membri dello staff non solo con l’allenatore.”

