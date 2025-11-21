Di Lello( Pres. Commissione affari economici FIGC) Il Napoli non rischia niente.

Nel corso di Linea Calcio in onda su Canale 8 è intervenuto Marco Di Lello, ex parlamentare e Presidente della Commissione Affari Economici della FIGC.

In merito al rinvio a giudizio per il caso plusvalenze del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dell’amministratore delegato del club azzurro Andrea Chiavelli, Di Lello ha dichiarato:

«Nel caso della Juventus è stato accertato un ricorso sistematico a operazioni fittizie, utilizzate per presentare bilanci meno disordinati.



La Juventus e i dirigenti dell’epoca hanno scelto la via del patteggiamento. Si trattava di un modus operandi basato sull’iscrizione di valori falsi, consapevolmente falsi, perché finalizzati unicamente a far risultare i conti in ordine.



Il caso del Napoli è completamente diverso e il Procuratore Federale Chinè non ha ritenuto opportuno riaprire in sede sportiva il caso, dopo aver verificato il fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica di Roma. In sede sportiva il Napoli non rischia pertanto nulla».

Prosegue poi Di Lello:

«Chi parla con competenza ha maggiore autorevolezza; purtroppo, in questo Paese c’è chi pretende di imporre la propria opinione. Esistono i fatti, e noi ci atteniamo a quelli. Ci sono vertici di Procure che temono di occuparsi di calcio per non essere accusati di tifare per qualcuno. È fondamentale tutelare la credibilità delle istituzioni e dei luoghi in cui si decide. Il caso plusvalenze Juventus è stato gestito in modo impeccabile».

