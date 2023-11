Di Lorenzo a Dazn: “Il mister ci ha dato serenità. In Champions martedì scenderemo in campo per vincere”

Di Lorenzo in campionato ha fatto fino ad oggi 4 assist:” Una vittoria importante, a Bergamo è sempre difficile, una partita combattuta, abbiamo fatto un bel primo tempo”.

“Loro sono venuti fuori con fisicità ma vincere qui oggi ci dà fiducia. Il mister è molto esperto, ha provato a darci serenità: siamo molto felici per questa vittoria. Abbiamo provato a stare più corti, più alti con la linea difensiva , abbiamo concesso poco. Abbiamo ritrovato Victor Osimhen: aveva voglia di giocare, ritornare nel gruppo. Ora gli attaccanti tutti in forma: sceglierà il mister chi far scendere in campo. Anche in Champions scenderemo in campo per vincere”.

