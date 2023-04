Di Lorenzo a Dazn: “Non ha funzionato quasi niente, dispiace”

Il calciatore del Napoli Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Non ha funzionato quasi niente, dispiace. Non cambia nulla per quanto riguarda il nostro percorso, ma è una sconfitta che fa male.

La partita di Champions arriverà subito dopo il Lecce, non è troppo in là la partita di Champions. È stata una settimana un po’ particolare con i rientri dalle nazionali. Non è un alibi, ma avere una settimana in più per lavorare aiuta a preparare l’andata di Champions.

Sicuramente stasera il Milan è stato superiore, sappiamo che sono una grande squadra, sono campioni in carica. Sappiamo che hanno grandissimi giocatori con grandissima qualità. È una brutta sconfitta ma guardiamo subito avanti”.